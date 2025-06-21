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Авто

Skoda випустила оригінальний електрифікований пікап преміумкласу (фото, відео)

Skoda Superb, пікап Skoda, Skoda L&K
Фото: Skoda | Skoda Superb перетворили на пікап

Skoda Superb 2025 отримала нестандартну модифікацію. Флагманську модель перетворили на оригінальний пікап.

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Пікап розробили студенти академії Skoda. Він стане сервісним авто на знаменитих велогонках Tour de France. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.

Проєкт присвятили 130-річчю чеського автовиробника. За основу взяли дорогий преміальний варіант Skoda Superb Laurin&Klement. Пікап назвали L&K 130.

Skoda LK 130, Skoda Superb, пікап Skoda, Skoda L&K Fullscreen
Задні двері авто стали зсувними
Фото: Skoda

У Skoda Superb зрізали задню частину і створили невелику вантажну платформу. Вона оздоблена гофрованим металом, а її задній борт висувається подібно до шухляди.

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Задні двері Skoda Superb стали зсувними. Крім того, в кузові та на даху встановили кріплення для перевезення велосипедів.

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Авто отримало кріплення для велосипедів
Фото: Skoda

Також з'явилися особливі 19-дюймові диски та діодне підсвічування радіаторної решітки. Кузов і дорогий шкіряний інтер'єр отримали особливе забарвлення з логотипами 130 years ("130 років").

салон шкода Суперб, Skoda Superb, пікап Skoda, Skoda L&K Fullscreen
У салоні встановили додаткові екрани
Фото: Skoda

У салоні встановили додаткові дисплеї, щоб стежити за велогонками. Крім того, замість одного із задніх сидінь з'явився холодильник із напоями для учасників змагань.

холодильник шкода, Skoda Superb, пікап Skoda, Skoda L&K Fullscreen
Авто оснастили холодильником для напоїв
Фото: Skoda

Пікап Skoda L&K 130 є електрифікованим. Для доопрацювання обрали плагін-гібрид Superb з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором загальною потужністю 204 к. с. Він може проїхати 100 км на електротязі.

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