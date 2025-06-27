Кардинальні зміни: нова Skoda Octavia стане електромобілем (фото)

Skoda Octavia нового покоління отримає електричну версію. Передсерійна версія моделі дебютує уже в нинішньому році.

Related video

Нова Skoda Octavia вийде на ринок у 2027 році. Перші подробиці електромобіля розкрив СЕО Skoda Клаус Зелмер у коментарі британському виданню Auto Express.

За його словами, передсерійний концепт буде витриманий у новому фірмовому стилі та нагадуватиме електрокросовер Skoda Elroq – отримає тоненькі фари та чорну вставку на місці решітки радіатора. У лінійці будуть ліфтбек та універсал. Раніше показали перший офіційний рендер Skoda Octavia 2027.

Офіційний рендер нової Skoda Octavia Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Octavia збудують на новій модульній платформі SSP. У майбутньому її використовуватимуть майже всі електричні моделі концерну Volkswagen. Особливість цієї архітектури у тому, що батарея є частиною силового каркасу кузова. Це дозволить зробити електрокари легшими та міцнішими.

Важливо

Знаменита доступна Skoda 80-х отримала стильного сучасного наступника (фото)

Водночас, Клаус Зелмер зазначив, що нова Skoda Octavia збереже двигуни внутрішнього згоряння, які відповідатимуть екологічним стандартам Євро-7. Skoda випускатиме бензинові та дизельні моделі і після 2030 року. Також чимало уваги приділятимуть пдагін-гібридним Skoda Octavia.

Між іншим, нещодавно дебютував незвичний преміальний пікап Skoda.

Також Фокус розповідав про оригінальний мотоцикл Skoda.