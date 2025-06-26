1 МВт мощности и быстрая зарядка: Mercedes показал конкурента Porsche Taycan (видео)

Презентован новый Mercedes-AMG GT XX. Стремительный обтекаемый электрокар мощностью 1 Мегаватт вскоре станет серийным.

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Mercedes-AMG GT XX является прототипом новой электрической модели, которая бросит вызов Porsche Taycan и Tesla Model S Plaid. Его подробности раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Спортивный седан станет первой электрической моделью, которую полностью создали в подразделении AMG. Электромобиль Mercedes отличается динамичным дизайном со стремительным вытянутым силуэтом.

Электрокар отличается стремительным силуэтом Фото: Mercedes-Benz

У авто аркообразная крыша и высокая оконная линия, а широкая решетка радиатора сочетается с узкими фарами. Сзади между круглыми фонарями установили дисплей, на который можно выводить надписи, также есть внешние динамики. А вот заднего стекла в авто нет.

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Новый Mercedes-AMG GT XX получил обвес, аэродинамические 21-дюймовые диски и выдвижное антикрыло. Коэффициент лобового сопротивления очень низкий — 0,198.

Между фонарями установили дисплей Фото: Mercedes-Benz

В салоне установили руль-штурвал, цифровой щиток приборов и большой 14-дюймовый тачскрин. В отделке использована искусственная кожа, полученная от переработки старых шин. Спортивные сиденья напечатали на 3D-принтере.

В салоне установили руль-штурвал Фото: Mercedes-Benz

Авто построено на новой платформе AMG.EA с 800-вольтным электрооборудованием. Это позволяет сверхбыструю зарядку: пополнить запас хода на 400 км можно за 5 минут. Емкость батареи и полный запас хода держат в секрете.

Спортивные сиденья напечатаны на 3D-принтере Фото: Mercedes-Benz

Зато известно, что электромобиль Mercedes-AMG GT XX получил три инновационных аксиально-поточных мотора. Они компактнее, легче и вместе развивают 1360 л. с. (1 Мегаватт). Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

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