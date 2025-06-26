700-сильная ракета: в Украине появился сверхмощный заряженный Mercedes (фото)

В Ровно появился Mercedes-AMG GT 4-Door с тюнингом от Brabus. Автомобиль сделали ярче и мощнее.

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Это авто получило название Brabus Rocket 700, а его цена в Европе составляет примерно 220 000 евро. Фото Mercedes опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Цифровое обозначение в названии указывает на то, что мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 640 до 700 сил. Пиковый крутящий момент вырос с 900 до 950 Н∙м.

Авто получило карбоновые обвес и антикрыло Фото: instagram.com/cars_rv

Mercedes Brabus Rocket 700 способен разогнаться до 100 км/ч за 3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 315 км/ч. Также устанавливают громкий спортивный выхлоп Brabus.

Отличить Brabus Rocket 700 от стандартного Mercedes-AMG GT 4-Door можно по иной решетке радиатора, а также карбоновому обвесу, антикрылу и декору. Кроме того, автомобиль получил 21-дюймовые передние и 22-дюймовые задние колесные диски Brabus.

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Также тюнинг Mercedes-AMG GT 4-Door от Brabus может включать доработку салона. Его отделывают дорогими кожей, алькантарой и карбоном, а также добавляют красные акценты.

Между прочим, недавно в Киеве видели 900-сильный "Гелендваген" в тюнинге Brabus.

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