700-сильна ракета: в Україні з'явився надпотужний заряджений Mercedes (фото)

У Рівному з’явився Mercedes-AMG GT 4-Door із тюнінгом від Brabus. Автомобіль зробили яскравішим та потужнішим.

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Це авто отримало назву Brabus Rocket 700, а його ціна в Європі становить приблизно 220 000 євро. Фото Mercedes опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Цифрове позначення в назві вказує на те, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили із 640 до 700 сил. Піковий крутний момент виріс із 900 до 950 Н∙м.

Авто отримало карбонові обвіс та антикрило Фото: instagram.com/cars_rv

Mercedes Brabus Rocket 700 здатен розігнатися до 100 км/год за 3 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 315 км/год. Також встановлюють гучний спортивний вихлоп Brabus.

Відрізнити Brabus Rocket 700 від стандартного Mercedes-AMG GT 4-Door можна за інакшою решіткою радіатора, а також карбоновими обвісом, антикрилом і декором. Крім того, автомобіль отримав 21-дюймові передні та 22-дюймові задні колісні диски Brabus.

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Також тюнінг Mercedes-AMG GT 4-Door від Brabus може включати доопрацювання салону. Його оздоблюють дорогими шкірою, алькантарою і карбоном, а також додають червоні акценти.

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