Эксклюзив за $340 000: General Motors вывели на рынок электрический аналог Rolls-Royce (фото)

Электромобиль Cadillac Celestiq поступил в продажу. Первое лимитированное авто представительского класса уже передали заказчику.

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Новый Cadillac Celestiq стоит от 340 000 долларов и является электрической альтернативой Rolls-Royce и Bentley. О флагмане General Motors рассказали на сайте концерна.

Первый электромобиль Cadillac Celestiq отличается коричневыми цветом кузова и внутренней отделкой. Авто собирают вручную по индивидуальным заказам, поэтому доступны и довольно необычные комбинации цветов.

Первый серийный Cadillac Celestiq покрасили в коричневый цвет Фото: General Motors

Cadillac Celestiq — большой 5,5-метровый лифтбек F-класса. Он отличается рубленым дизайном и имеет стремительный удлиненный силуэт.

В салоне в целом установлено сразу семь дисплеев. На первом и втором рядах установлены индивидуальные сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем.

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Также комплектация Cadillac Celestiq включает четырехзонный климат-контроль, электропривод дверей, 23-дюймовые диски, панорамную крышу с изменяемой тонировкой, акустику с 38 динамиками. В отделке использовали кожу и дерево или карбон.

Салон отделан кожей и деревом или карбоном Фото: General Motors

Новый Cadillac Celestiq оснащен двухмоторной установкой на 664 л. с. и 875 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и проехать 488 км без подзарядки.

Между прочим, недавно в Киеве появился электромобиль Cadillac Escalade стоимостью от $150 000.

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