Ексклюзив за $340 000: General Motors вивели на ринок електричний аналог Rolls-Royce (фото)

Електромобіль Cadillac Celestiq надійшов у продаж. Перше лімітоване авто представницького класу вже передали замовнику.

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Новий Cadillac Celestiq коштує від 340 000 доларів і є електричною альтернативою Rolls-Royce та Bentley. Про флагмана General Motors розповіли на сайті концерну.

Перший електромобіль Cadillac Celestiq вирізняється коричневими кольором кузова та внутрішнім оздобленням. Авто збирають вручну за індивідуальними замовленнями, тому доступні й доволі незвичні комбінації кольорів.

Перший серійний Cadillac Celestiq пофарбували в коричневий колір Фото: General Motors

Cadillac Celestiq — великий 5,5-метровий ліфтбек F-класу. Він вирізняється рубаним дизайном і має стрімкий видовжений силует.

У салоні загалом встановлено одразу сім дисплеїв. На першому і другому рядах встановлені індивідуальні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.

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Також комплектація Cadillac Celestiq включає чотиризонний клімат-контроль, електропривід дверей, 23-дюймові диски, панорамний дах зі змінною тонуванням, акустику з 38 динаміками. В оздобленні використали шкіру та дерево або карбон.

Салон оздоблений шкірою і деревом або карбоном Фото: General Motors

Новий Cadillac Celestiq оснащений двомоторною установкою на 664 к. с. і 875 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і проїхати 488 км без підзарядки.

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