Ексклюзив за $340 000: General Motors вивели на ринок електричний аналог Rolls-Royce (фото)
Електромобіль Cadillac Celestiq надійшов у продаж. Перше лімітоване авто представницького класу вже передали замовнику.
Новий Cadillac Celestiq коштує від 340 000 доларів і є електричною альтернативою Rolls-Royce та Bentley. Про флагмана General Motors розповіли на сайті концерну.
Перший електромобіль Cadillac Celestiq вирізняється коричневими кольором кузова та внутрішнім оздобленням. Авто збирають вручну за індивідуальними замовленнями, тому доступні й доволі незвичні комбінації кольорів.
Cadillac Celestiq — великий 5,5-метровий ліфтбек F-класу. Він вирізняється рубаним дизайном і має стрімкий видовжений силует.
У салоні загалом встановлено одразу сім дисплеїв. На першому і другому рядах встановлені індивідуальні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем.
Також комплектація Cadillac Celestiq включає чотиризонний клімат-контроль, електропривід дверей, 23-дюймові диски, панорамний дах зі змінною тонуванням, акустику з 38 динаміками. В оздобленні використали шкіру та дерево або карбон.
Новий Cadillac Celestiq оснащений двомоторною установкою на 664 к. с. і 875 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і проїхати 488 км без підзарядки.
Між іншим, нещодавно в Києві з'явився електромобіль Cadillac Escalade вартістю від $150 000.
Також Фокус розповідав про бюджетний електрокросовер від General Motors за $11 000.