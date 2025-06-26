1 МВт потужності та швидка зарядка: Mercedes показав конкурента Porsche Taycan (відео)

Презентовано новий Mercedes-AMG GT XX. Стрімкий обтічний електрокар потужністю 1 Мегават невдовзі стане серійним.

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Mercedes-AMG GT XX є протототипом нової електричної моделі, яка кине виклик Porsche Taycan і Tesla Model S Plaid. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Спортивний седан стане першою електричною моделлю, яку повністю створили в підрозділі AMG. Електромобіль Mercedes вирізняється динамічним дизайном зі стрімким витягнутим силуетом.

Електрокар вирізняється стрімким силуетом Фото: Mercedes-Benz

В авто аркоподібний дах та висока віконна лінія, а широка решітка радіатора поєднується із вузькими фарами. Ззаду між круглими ліхтарями встановили дисплей, на який можна виводити написи, також є зовнішні динаміки. А от заднього скла в авто немає.

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Новий Mercedes-AMG GT XX отримав обвіс, аеродинамічні 21-дюймові диски та висувне антикрило. Коефіцієнт лобового опору дуже низький – 0,198.

Між ліхтарями встановили дисплей Фото: Mercedes-Benz

У салоні встановили кермо-штурвал, цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий тачскрін. В оздобленні використано штучну шкіру, отриману від переробки старих шин. Спортивні сидіння надрукували на 3D-принтері.

У салоні встановили кермо-штурвал Фото: Mercedes-Benz

Авто збудоване на новій платформі AMG.EA із 800-вольтним електрообладнанням. Це дозволяє надшвидку зарядку: поповнити запас ходу на 400 км можна за 5 хвилин. Ємність батареї та повний запас ходу тримають у секреті.

Спортивні сидіння надруковані на 3D-принтері Фото: Mercedes-Benz

Зате відомо, що електромобіль Mercedes-AMG GT XX отримав три інноваційні аксіально-потокові мотори. Вони компактніші, легші та разом розвивають 1360 к. с. (1 Мегават). Максимальна швидкість становить 360 км/год.

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