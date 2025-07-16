840-сильный снаряд: в Украине появился самый мощный Mercedes на "бляхах" (фото)

В Одессе заметили Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door. Это одна из самых мощных моделей немецкой марки.

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Заряженный Mercedes стоит более 200 000 долларов. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто способно разогнаться до сотни за 2,9 с Фото: Topcars UA

E-Performance — самый мощный вариант в линейке Mercedes-AMG GT 4-Door. Авто оснастили плагин-гибридной установкой с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1200 Н∙м. После прекращения выпуска суперкара Mercedes-AMG One это самая мощная серийная модель марки.

Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 316 км/ч. Вместе с тем, плагин-гибрид получил батарею на 6,1 кВт∙ч и способен проехать 12 км на электротяге.

Авто способно проехать 12 км на электротяге Фото: Topcars UA

Комплектация автомобиля включает управляемые задние колеса, спортивную пневмоподвеску и карбоново-керамические тормоза.

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Примечательно, что топовый Mercedes-AMG GT 4-Door внешне почти не отличается от менее мощных моделей. Его выдает разве порт для зарядки в заднем бампере.

Авто стоит более 200 000 долларов Фото: Mercedes-Benz

Конкретно этот Mercedes-AMG GT63 S E-Performance 4-Door имеет французские номера. Значит, либо автомобиль пригнали и еще не растаможили, либо же это гости из ЕС.

Между прочим, недавно в Одессе заметили брутальный внедорожник BYD мощностью более 1000 сил.

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