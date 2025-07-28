900 сил и 2,5 с до сотни: в Киеве заметили уникальный Porsche Brabus за $500 000 (фото)

На киевском автодроме "Чайка" сфотографировали необычный вариант купе Porsche 911. Спорткар доработали в ателье Brabus и увеличили его мощность до 900 л.с.

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Brabus 900 (именно так назвали авто) является большой редкостью, ведь, как известно, немецкое ателье в основном работает с Mercedes-Benz и лишь совсем недавно начало выполнять тюнинг Porsche. Фотографии сверхмощного автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто получило карбоновые обвес и антикрыло Фото: Topcars UA

Porsche 911 Brabus выпустили лимитированной серией. Цена спорткара составляла примерно 500 000 долларов.

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За основу для доработки взяли купе Porsche 911 Turbo S в 992 кузове, оснащенное 3,8-литровой оппозитной турбошестерней. Как принято у Brabus, цифровой индекс в названии указывает на мощность автомобиля — ее увеличили с 650 до 900 сил. Максимальный крутящий момент вырос с 800 до 1000 Н∙м.

Установлены фирменные диски Brabus Фото: Topcars UA

Porsche 911 Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 340 км/ч. Кроме того, спорткар получил более громкий спортивный выхлоп.

Мощность двигателя возросла до 900 сил Фото: Topcars UA

Тюнинг Porsche 911 Turbo от Brabus также включает карбоновые обвес, декор и антикрыло. Установлены и фирменные колесные диски Brabus. За доплату предлагают и доработку салона — его обшивают более дорогой кожей и добавляют карбон.

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