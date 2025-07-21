Справжній ексклюзив: в Україну привезли дуже рідкісний спорткар Porsche на 500 сил (фото)

В Україну приїхало купе Porsche 718 Cayman GT4 RS. Заряджений 500-сильний варіант спорткара випустили лімітованою серією.

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В Україні зареєстровано лише кілька Porsche Cayman у виконанні GT4 RS. Фото рідкісного авто опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Спорткар отримав велике антикрило Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Спорткар Porsche 718 Cayman GT4 RS – найшвидша і найекстремальніша версія моделі. Її випускали з 2021 року та продавали за ціною від 141 700 доларів.

Porsche 718 Cayman GT4 RS здатен розвинути 315 км/год Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Купе отримало 4,0-літрову опозитну шістку від старшого Porsche 911 GT3, яка розвиває 500 к. с. і 449 Нм. Із 7-ступінчастим роботом PDK Porsche Cayman GT4 RS здатен розігнатися до 100 км/год за 3,2 с і розвинути 315 км/год. За доплату пропонували титановий вихлоп.

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Жоден інший Cayman не був настільки швидким. Крім того, спорткару переналаштували підвіску та встановили карбоново-керамічні гальма.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Porsche

Карбон використали і для виготовлення низки кузовних панелей Porsche 718 Cayman GT4 RS. До того ж, спорткар отримав обвіс і велике антикрило, а серед опцій були 20-дюймові магнієві диски. У салоні купе встановили спортивні ковшеподібні сидіння, а в оздобленні використана легка алькантара.

До речі, нещодавно в Києві бачили конкурента Porsche Cayman із двигуном Toyota.

Також Фокус писав, що в Києві сфотографували рідкісний суперкар Ferrari.