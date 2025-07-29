До сотни — за 2,5 с: представлен экстремальный 1000-сильный суперкар Mercedes (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT получил новую заряженную версию мощностью 1000 сил. Ее создали специалисты Brabus и самое быстрое творение в современной линейке немецкого ателье.

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Новый Brabus 1000 (именно так назвали авто) выпустят лимитированной серией, а его цена превысит 300 000 евро. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Brabus.

Суперкар получил карбоновые обвес и антикрыло Фото: brabus.com

Тюнинг Mercedes-AMG GT получился довольно основательным. За основу взяли топовый вариант E-Performance с плагин-гибридной установкой на 816 сил.

Объем V8 твин-турбо увеличили до 4,5 л, также установили новые турбины и выхлоп, а вот электромотор не трогали. Результат — 1000 л.с. и 1620 Н∙м крутящего момента.

Мощность гибридной установки выросла до 1000 сил Фото: brabus.com

Новый Mercedes-AMG GT Brabus 1000 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а его максимальная скорость ограничена на 320 км/ч. Вместе с тем, гибрид расходует всего 9 л на 100 км в смешанном цикле.

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Суперкар Mercedes-AMG GT получил карбоновые обвес, декор и антикрыло, а также колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Также изменена решетка радиатора.

Салон Mercedes-AMG GT отделали кожей, замшей и карбоном Фото: brabus.com

Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогой черной кожей, а также замшей и карбоном. Кроме того, появились вставки бронзового цвета.

Кстати, недавно в Киеве заметили чрезвычайно редкий Porsche Brabus на 900 сил.

Также Фокус рассказывал о редком Mercedes W126 AMG, который продают за $850 000.