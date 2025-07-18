Малахитовая ракета: старый 34-летний Mercedes W126 продают за $850 000 (фото)

В США на аукцион выставили купе Mercedes-Benz W126 1991 года в тюнинге от AMG. За автомобиль планируют получить до 850 000 долларов.

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Таких Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body изготовили всего 50 и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Изготовлено всего 50 купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body Фото: RM Sotheby's

В 80-х и в начале 90-х компания AMG выпускала заряженные Mercedes малыми партиями. Конкретно это купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body создали и персонализировали для японского бизнесмена и за особый зеленый цвет оно получило прозвище Marakaito Missile ("Малахитовая ракета").

В салоне установлены кресла Recaro Фото: RM Sotheby's

Спорткару Mercedes увеличили объем двигателя V8 с 5,6 до 6,0 л, что увеличило мощностью до 375 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость составляет 288 км/ч.

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Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body отличается расширенными крыльями, обвесом, спойлером сзади и 17-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные кожаные кресла Recaro с электроприводом и подогревом. Также авто оснащено климат-контролем и магнитолой с CD-плеером.

Спорткар оснащен 6,0-литровым 375-сильным V8 Фото: RM Sotheby's

В 2024 году этот Mercedes 560 SEC AMG прошел реставрацию, которая обошлась в 20 000 долларов. Пробег авто составляет 74 000 км.

Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий заряженный Mercedes-AMG на 840 сил.

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