На аукционе продали очень редкое ретро-авто звездного голливудского актера (фото)

В США на аукционе за $63 000 продали раритетное купе Oldsmobile 442 W-30 1967 года. Таких 360-сильных спорткаров изготовили всего 129.

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Спортивное авто ценное не только из-за редкости, ведь оно принадлежало актеру Чарли Шину. О Oldsmobile 442 1967 года рассказали на сайте аукциона Mecum.

Изготовили всего 129 Oldsmobile 442 W-30 Фото: Mecum

Чарли Шин решил купить Oldsmobile 442 в 1990 году — после съемок в фильме "Новичок" вместе с Клинтом Иствудом. Актер был вторым владельцем раритетного спорткара и владел им до 2002 года, а затем продал его на аукционе.

В 2018 году авто прошло рестарацию Фото: Mecum

Чарли Шин выбрал лимитированный заряженный вариант Oldsmobile 442 W-30. Его особенность — 6,5-литровый V8 мощностью 360 л.с. с системой динамического наддува.

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С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,6 с, а максимальная скорость Oldsmobile 442 W-30 превышает 200 км/ч.

Под капотом установлен 360-сильный V8 Фото: Mecum

После Чарли Шина Oldsmobile 442 несколько раз менял владельцев и появлялся на страницах автомобильных журналов. В 2018 году спорткар прошел реставрацию, во время которой его перекрасили, а также оснастили усилителем руля, радио и тахометром.

Между прочим, недавно на аукцион выставили редкое американское авто, с которого скопировали "Чайку" ГАЗ-13.

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