На аукціоні продали дуже рідкісне ретроавто зіркового голлівудського актора (фото)

У США на аукціоні за $63 000 продали раритетне купе Oldsmobile 442 W-30 1967 року. Таких 360-сильних спорткарів виготовили лише 129.

Related video

Спортивне авто цінне не лише через рідкість, адже воно належало акторові Чарлі Шину. Про Oldsmobile 442 1967 року розповіли на сайті аукціону Mecum.

Виготовили лише 129 Oldsmobile 442 W-30 Фото: Mecum

Чарлі Шин вирішив купити Oldsmobile 442 в 1990 році — після зйомок у фільмі "Новачок" разом із Клінтом Іствудом. Актор був другим власником раритетного спорткара і володів ним до 2002 року, а потім продав його на аукціоні.

У 2018 році авто пройшло рестарацію Фото: Mecum

Чарлі Шин обрав лімітований заряджений варіант Oldsmobile 442 W-30. Його особливість — 6,5-літровий V8 потужністю 360 к. с. із системою динамічного наддуву.

Важливо

Створений українцем: на аукціон за $250 000 виставили раритетний 97-річний спорткар (фото)

З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,6 с, а максимальна швидкість Oldsmobile 442 W-30 перевищує 200 км/год.

Під капотом встановлено 360-сильний V8 Фото: Mecum

Після Чарлі Шина Oldsmobile 442 кілька разів змінював власників і з'являвся на сторінках автомобільних журналів. У 2018 році спорткар пройшов реставрацію, під час якої його перефарбували, а також оснастили підсилювачем керма, радіо і тахометром.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили рідкісне американське авто, з якого скопіювали "Чайку" ГАЗ-13.

Також Фокус розповідав, що в Україні продають легендарний Cadillac 1959 року, який був у Елвіса Преслі.