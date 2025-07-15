Створений українцем: на аукціон за $250 000 виставили раритетний 97-річний спорткар (фото)
У США на аукціоні продаватимуть спортивний Auburn 8-115 1928 року. За раритетний кабріолет планують отримати до 250 000 доларів.
Елегантна модель розроблена дизайнером Олексієм Сахновським із Києва. Подробиці авто та його історію розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
Граф Олексій Сахновський походив зі знатної української родини. Його батько був нащадком Павла Полуботка та Миколи Гоголя, а мати – онукою цукрозаводчика Терещенка.
Після революції 1917 року Олексій Сахновський емігрував спочатку до Бельгії, а потім – до США. Він став автодизайнером і у кінці 1920-х співпрацював із концерном Auburn Automobile Company – розробляв зовнішність автомобілів Auburn та Cord.
Auburn 8-115 Speedster для свого часу мав авангардний дизайн із похилим лобовим склом та звуженою (як у човна) "кормою". Цифровий індекс моделі вказує на те, що вона оснащена рядною вісімкою потужністю 115 к. с. На пляжі Дайтона Біч у Флориді такий кабріолет розігнався до 168 км/год.
Конкретно цей Auburn Speedster виготовили на замовлення знаменитого британського гонщика сера Малкольма Кемпбелла, який прославився низкою світових рекордів швидкості на автомобілях та катерах.
Спорткар неодноразово вигравав нагороди на шоу ретроавто та ставав героєм публікацій у пресі. У 2009 році він пройшов реставрацію.
Між іншим, на аукціон виставили і шикарне американське авто, з якого скопіювали "Чайку" ГАЗ-13.
Також Фокус писав, що підроблений італійський спорткар продають за мільйон доларів.