Створений українцем: на аукціон за $250 000 виставили раритетний 97-річний спорткар (фото)

У США на аукціоні продаватимуть спортивний Auburn 8-115 1928 року. За раритетний кабріолет планують отримати до 250 000 доларів.

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Елегантна модель розроблена дизайнером Олексієм Сахновським із Києва. Подробиці авто та його історію розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто має звужену задню частину Фото: RM Sotheby's

Граф Олексій Сахновський походив зі знатної української родини. Його батько був нащадком Павла Полуботка та Миколи Гоголя, а мати – онукою цукрозаводчика Терещенка.

Після революції 1917 року Олексій Сахновський емігрував спочатку до Бельгії, а потім – до США. Він став автодизайнером і у кінці 1920-х співпрацював із концерном Auburn Automobile Company – розробляв зовнішність автомобілів Auburn та Cord.

У 2009 році Auburn 8-115 пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Auburn 8-115 Speedster для свого часу мав авангардний дизайн із похилим лобовим склом та звуженою (як у човна) "кормою". Цифровий індекс моделі вказує на те, що вона оснащена рядною вісімкою потужністю 115 к. с. На пляжі Дайтона Біч у Флориді такий кабріолет розігнався до 168 км/год.

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Конкретно цей Auburn Speedster виготовили на замовлення знаменитого британського гонщика сера Малкольма Кемпбелла, який прославився низкою світових рекордів швидкості на автомобілях та катерах.

рядна 115-сильна вісімка дозволяє розвивати 168 км/год Фото: RM Sotheby's

Спорткар неодноразово вигравав нагороди на шоу ретроавто та ставав героєм публікацій у пресі. У 2009 році він пройшов реставрацію.

Між іншим, на аукціон виставили і шикарне американське авто, з якого скопіювали "Чайку" ГАЗ-13.

Також Фокус писав, що підроблений італійський спорткар продають за мільйон доларів.