Малахітова ракета: старий 34-річний Mercedes W126 продають за $850 000 (фото)

У США на аукціон виставили купе Mercedes-Benz W126 1991 року в тюнінгу від AMG. За автомобіль планують отримати до 850 000 доларів.

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Таких Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body виготовили лише 50 і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Подробиці авто розкрили на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Виготовлено лише 50 купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body Фото: RM Sotheby's

У 80-х та на початку 90-х компанія AMG випускала заряджені Mercedes малими партіями. Конкретно це купе Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body створили та персоналізували для японського бізнесмена і за особливий зелений колір воно отримало прізвисько Marakaito Missile ("Малахітова ракета").

У салоні встановлено крісла Recaro Фото: RM Sotheby's

Спорткару Mercedes збільшили об’єм двигуна V8 з 5,6 до 6,0 л, що збільшило потужністю до 375 сил. Розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість становить 288 км/год.

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Mercedes 560 SEC 6.0 AMG Wide-Body відрізняється розширеними крилами, обвісом, спойлером ззаду та 17-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні шкіряні крісла Recaro з електроприводом і підігрівом. Також авто оснащене клімат-контролем та магнітолою з CD-плеєром.

Спорткар оснащений 6,0-літровим 375-сильним V8 Фото: RM Sotheby's

У 2024 році цей Mercedes 560 SEC AMG пройшов реставрацію, яка обійшлася в 20 000 доларів. Пробіг авто становить 74 000 км.

Між іншим, нещодавно в Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes-AMG на 840 сил.

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