Легенда за $23 мільйони: на продаж виставили найшвидший суперкар 90-х у новому стані (фото)
У США на аукціон виставили знаменитий McLaren F1 1997 року. За найшвидший суперкар свого часу, здатний розвинути 386 км/год, планують отримати щонайменше 23 мільйони доларів.
Суперкар McLaren F1 продаватимуть на спеціальному закритому заході для обраних. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.
McLaren F1 – найкращий суперкар 90-х років. Карбонове купе масою всього 1160 кг оснащене 6,1-літровим V12 потужністю 627 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 386 км/год. McLaren F1 потрапив до Книги рекордів Гіннеса, як найшвидше авто свого часу.
До того ж, суперкар вирізняється нестандартною і інноваційною (за мірками 90-х) конструкцію. Його кузов виготовлений із карбону, а моторний відсік для кращого відводу тепла оздобили золотом. Технологія граунд-ефекту буквально "присмоктує" авто до дороги. У тримісному салоні водій сидить по центру.
Усього виготовили лише 106 купе McLaren F1, а це авто – 62-е в серії. Його замовив мільярдер Ларі Еллісон – засновник корпорації Oracle.
За 28 років McLaren F1 мав трьох власників і проїхав усього 10 500 км, тобто фактично є капсулою часу. Авто чудово збереглося і свого часу буле модернізоване – отримало ефективніші радіатори, покращений кондиціонер і спортивну вихлопну систему. У 2023 році суперкар пройшов розширене техобслуговування.
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