Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані (фото)
У США знайшли чудово збережений кабріолет Aston Martin V8 Vantage 1988 року. Знамените авто потужністю понад 400 сил прославилося у фільмах про Джеймса Бонда.
За 37 років суперкар Aston Martin V8 Vantage проїхав усього 1791 км, тобто це капсула часу. Наразі це єдине подібне авто, яке збереглося в новому стані. Про нього розповіли на сайті аукціону Gooding Christies, на якому купе планують продати за ціною до $900 000.Важливо
Aston Martin V8 Vantage часто називають першим британським суперкаром. Це було одне із найпотужніших і найшвидших авто свого часу, яке могло змагатися з Ferrari та Lamborghini. Не дивно, що його обрали в якості авто Джеймса Бонда у фільмах "На секретній службі її величності" та "Живі вогні".
Конкретно цей Aston Martin V8 Vantage належить до рідкісної зарядженої версії X-Pack – таких авто випустили лише 109. Їх оснастили потужнішим 5,3-літровим V8 на 410 к. с. Авто здатне розігнатися до 100 км/год аз 5,2 с і розвинути 280 км/год.
Конкретно цей Aston Martin V8 Vantage поставили в Італію, де його придбав керівник авіакомпанії Saudia Каміль Сінді. Він мав чималу колекцію авто, тому Aston Martin більше стояв у гаражах у Каннах та Монако, ніж їздив і до 2000 року подолав лише 1356 км. Автомобіль кілька разів переходило з рук у руки, проте всі власники берегли його і не експлуатували.
До речі, на цьому ж аукціоні продається унікальне авто Френсіса Форда Копполи — інноваційний Tucker 48, який випередив свій час і вважався найкращим автомобілем у світі.
Також Фокус писав, що в Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик дорогий суперкар Aston Martin.