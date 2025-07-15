Українська капсула часу: виявлено 19-річний Lanos у заводському пакуванні (фото)

У Запоріжжі знайшли Daewoo Lanos 2006 року в новому стані. «Народний» український автомобіль 2000-х чудово зберігся.

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За 19 років Daewoo Lanos проїхав усього 13 тис. км. Зараз ця капсула часу продається за 5100 доларів і її подробиці розкрили на сайті Auto.ria.

Бюджетне авто чудово збереглося Фото: auto.ria.com

Седан Daewoo Lanos дуже мало експлуатувався. Продавець стверджує, що автомобіль ніколи не потрапляв у ДТП та не перефарбовувався. На кузові та днищі немає іржі, адже машина пройшла антикорозійну обробку та зберігалася в гаражі.

Салон Daewoo Lanos також виглядає як новий. Мало того, на задніх сидіннях збереглися заводські целофанові чохли. Усі деталі автомобіля є рідними.

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Це базова версія моделі, тому комплектація Daewoo Lanos доволі проста – немає ані кондиціонера, ані подушок безпеки. Встановлено центральний замок, магнітолу із CD-плеєром та сигналізацію.

Задні сидіння досі запаковані в целофан Фото: auto.ria.com

Капсула часу Daewoo Lanos оснащена 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 86 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП. Середня витрата пального становить 6,7 л на 100 км.

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