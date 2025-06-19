В Україну привезли знаменитий спорткар Toyota 90-х у новому стані (фото)
В Україні з’явилася капсула часу Toyota Supra A80. Легендарний спорткар 90-х чудово зберігся і майже повністю оригінальний.
Це купе Toyota Supra A80 цілком може бути музейним експонатом. Про цінне авто розповіли на сайті "ТопЖир".
Спорткар Toyota Supra Turbo привезли до України з Німеччини, де автомобіль зберігався у приватній колекції. Про нього дбали та мало експлуатували його, тому пробіг Toyota Supra невеликий. Примітно, що це японський варіант моделі з кермом праворуч.
До того ж, японський спорткар зберігся в оригінальному стані. Тюнінг Toyota Supra A80 свого часу був доволі популярним, тому зараз важко знайти екземпляри без модифікацій чи сторонніх аксесуарів.Важливо
Новий власник планує трохи збільшити потужність турбодвигуна Toyota, але прагне зберегти автентичний стиль спортивного авто.
Купе Toyota Supra четвертого покоління випускали з 1993 по 2002 рік. У версії Turbo автомобіль оснащений 3,0-літровою турбошісткою 2JZ, яка в розвивала від 280 до 330 к. с., залежно від модифікації. Японський спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 250 км/год.
Між іншим, нещодавно в ЄС виставили на продаж рідкісний гоночний ВАЗ 80-х у новому стані.
Також Фокус писав, що в Україну привезли екстремальний 730-сильний суперкар Mercedes.