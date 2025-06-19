В Україну привезли знаменитий спорткар Toyota 90-х у новому стані (фото)

В Україні з’явилася капсула часу Toyota Supra A80. Легендарний спорткар 90-х чудово зберігся і майже повністю оригінальний.

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Це купе Toyota Supra A80 цілком може бути музейним експонатом. Про цінне авто розповіли на сайті "ТопЖир".

Спорткар Toyota Supra Turbo привезли до України з Німеччини, де автомобіль зберігався у приватній колекції. Про нього дбали та мало експлуатували його, тому пробіг Toyota Supra невеликий. Примітно, що це японський варіант моделі з кермом праворуч.

Toyota Supra зберігалася в колекції у Німеччині Фото: jdm.point

До того ж, японський спорткар зберігся в оригінальному стані. Тюнінг Toyota Supra A80 свого часу був доволі популярним, тому зараз важко знайти екземпляри без модифікацій чи сторонніх аксесуарів.

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Спорткар чудово зберігся Фото: jdm.point Фото: jdm.point

Купе Toyota Supra четвертого покоління випускали з 1993 по 2002 рік. У версії Turbo автомобіль оснащений 3,0-літровою турбошісткою 2JZ, яка в розвивала від 280 до 330 к. с., залежно від модифікації. Японський спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 5 с і розвинути 250 км/год.

Між іншим, нещодавно в ЄС виставили на продаж рідкісний гоночний ВАЗ 80-х у новому стані.

Також Фокус писав, що в Україну привезли екстремальний 730-сильний суперкар Mercedes.