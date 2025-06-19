В Украину привезли знаменитый спорткар Toyota 90-х в новом состоянии (фото)
В Украине появилась капсула времени Toyota Supra A80. Легендарный спорткар 90-х прекрасно сохранился и почти полностью оригинален.
Это купе Toyota Supra A80 вполне может быть музейным экспонатом. О ценном авто рассказали на сайте "ТопЖир".
Спорткар Toyota Supra Turbo привезли в Украину из Германии, где автомобиль хранился в частной коллекции. О нем заботились и мало эксплуатировали его, поэтому пробег Toyota Supra небольшой. Примечательно, что это японский вариант модели с рулем справа.
К тому же, японский спорткар сохранился в оригинальном состоянии. Тюнинг Toyota Supra A80 в свое время был довольно популярным, поэтому сейчас трудно найти экземпляры без модификаций или сторонних аксессуаров.Важно
Новый владелец планирует немного увеличить мощность турбодвигателя Toyota, но стремится сохранить аутентичный стиль спортивного авто.
Купе Toyota Supra четвертого поколения выпускали с 1993 по 2002 год. В версии Turbo автомобиль оснащен 3,0-литровой турбошестерней 2JZ, которая в развивала от 280 до 330 л. с., в зависимости от модификации. Японский спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.
Между прочим, недавно в ЕС выставили на продажу редкий гоночный ВАЗ 80-х в новом состоянии.
Также Фокус писал, что в Украину привезли экстремальный 730-сильный суперкар Mercedes.