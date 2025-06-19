В Украину привезли знаменитый спорткар Toyota 90-х в новом состоянии (фото)

В Украине появилась капсула времени Toyota Supra A80. Легендарный спорткар 90-х прекрасно сохранился и почти полностью оригинален.

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Это купе Toyota Supra A80 вполне может быть музейным экспонатом. О ценном авто рассказали на сайте "ТопЖир".

Спорткар Toyota Supra Turbo привезли в Украину из Германии, где автомобиль хранился в частной коллекции. О нем заботились и мало эксплуатировали его, поэтому пробег Toyota Supra небольшой. Примечательно, что это японский вариант модели с рулем справа.

Toyota Supra хранилась в коллекции в Германии Фото: jdm.point

К тому же, японский спорткар сохранился в оригинальном состоянии. Тюнинг Toyota Supra A80 в свое время был довольно популярным, поэтому сейчас трудно найти экземпляры без модификаций или сторонних аксессуаров.

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Спорткар прекрасно сохранился Фото: jdm.point Фото: jdm.point

Купе Toyota Supra четвертого поколения выпускали с 1993 по 2002 год. В версии Turbo автомобиль оснащен 3,0-литровой турбошестерней 2JZ, которая в развивала от 280 до 330 л. с., в зависимости от модификации. Японский спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 250 км/ч.

Между прочим, недавно в ЕС выставили на продажу редкий гоночный ВАЗ 80-х в новом состоянии.

Также Фокус писал, что в Украину привезли экстремальный 730-сильный суперкар Mercedes.