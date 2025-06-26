Популярна капсула часу: виявлено 25-річну Toyota RAV4 у новому стані (фото)
У США знайшли добре збережений кросовер Toyota RAV4 2000 року. За чверть сторіччя авто проїхало лише 5870 км.
Ця Toyota RAV4 – капсула часу, яку дуже мало експлуатували. Зараз автомобіль продають на аукціоні Cars and Bids і на його сайті розкрили подробиці машини.
Кросовер Toyota RAV4 другого покоління прибув із Японії, тому його кермо розташоване праворуч. До того ж, модель оснащена спортивним пакетом, який не пропонували в Європі чи Америці. Він включає інакші бампери, обвіс, бризковики, спойлер на даху та 16-дюймові диски.
За мірками 2000 року Toyota RAV4 багато оснащена – є клімат-контроль, люк із електроприводом і навігація з дисплеєм.Важливо
Капсула часу Toyota RAV4 чудово збереглася зовні та всередині, проте в Японії вона потрапила в ДТП і її довелося ремонтувати. Переднє крило автомобіля замінили.
Toyota RAV4 оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 127 к. с. Кросовер отримав 5-ступінчасту механічну КПП та повний привід. Нещодавно автомобіль пройшов обслуговування із заміною масла, фільтрів та інших розхідників.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили BMW 5 Series 80-х у новому стані.
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