Популярна капсула часу: виявлено 25-річну Toyota RAV4 у новому стані (фото)

У США знайшли добре збережений кросовер Toyota RAV4 2000 року. За чверть сторіччя авто проїхало лише 5870 км.

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Ця Toyota RAV4 – капсула часу, яку дуже мало експлуатували. Зараз автомобіль продають на аукціоні Cars and Bids і на його сайті розкрили подробиці машини.

Автомобіль чудово зберігся Фото: Cars and Bids

Кросовер Toyota RAV4 другого покоління прибув із Японії, тому його кермо розташоване праворуч. До того ж, модель оснащена спортивним пакетом, який не пропонували в Європі чи Америці. Він включає інакші бампери, обвіс, бризковики, спойлер на даху та 16-дюймові диски.

Кросовер непогано оснащений Фото: Cars and Bids

За мірками 2000 року Toyota RAV4 багато оснащена – є клімат-контроль, люк із електроприводом і навігація з дисплеєм.

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Капсула часу Toyota RAV4 чудово збереглася зовні та всередині, проте в Японії вона потрапила в ДТП і її довелося ремонтувати. Переднє крило автомобіля замінили.

Під капотом встановлено 2,0-літровий 127-сильний двигун Фото: Cars and Bids

Toyota RAV4 оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 127 к. с. Кросовер отримав 5-ступінчасту механічну КПП та повний привід. Нещодавно автомобіль пройшов обслуговування із заміною масла, фільтрів та інших розхідників.

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