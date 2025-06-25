Гість із 80-х: на продаж виставили знаменитий 43-річний седан BMW у новому стані (фото)
У США на аукціоні продають седан BMW 5 Series 1982 року. Знаменитий автомобіль ідеально зберігся.
За 44 роки цей BMW 5 Series E28 проїхав лише 15 тис. км. Його подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.
Седан у версії BMW 528i перебував у колекціях у Франції, Нідерландах та США. Усі власники дуже мало експлуатували автомобіль та використовували для ремонту оригінальні запчастини. У 2022 році авто пройшло обслуговування із заміною робочих рідин та детейлінг.
Капсула часу BMW 5 Series чудово збереглася. Його лакофарбове покриття рідне і на ньому видно лише незначні подряпини. Салон автомобіля в ідеальному стані та не потребує реставрації.Важливо
Седан BMW 5 Series E28 оснащений електросклопідіймачами, кондиціонером, сигналізацією, магнітолою та 15-дюймовими дисками BBS із шинами Michelin.
Під капотом авто у модифікації BMW 528i встановлено 2,8-літрову рядну шістку потужністю 184 к. с., оснащену впорскуванням Bosch. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП.
BMW 5 Series E28 випускали з 1981 по 1988 рік. Це один із найвідоміших преміальних седанів 80-х.
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