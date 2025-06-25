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Авто

Гість із 80-х: на продаж виставили знаменитий 43-річний седан BMW у новому стані (фото)

BMW 5 Series 1982, BMW 5 Series, BMW 5 Series E28, BMW 528, капсула часу
Фото: Bring a Trailer | BMW 5 Series 1982 року проїхав лише 15 000 км

У США на аукціоні продають седан BMW 5 Series 1982 року. Знаменитий автомобіль ідеально зберігся.

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За 44 роки цей BMW 5 Series E28 проїхав лише 15 тис. км. Його подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.

BMW 5 Series E28, BMW 5 Series 1982, BMW 5 Series, BMW 528, капсула часу Fullscreen
Седан чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Седан у версії BMW 528i перебував у колекціях у Франції, Нідерландах та США. Усі власники дуже мало експлуатували автомобіль та використовували для ремонту оригінальні запчастини. У 2022 році авто пройшло обслуговування із заміною робочих рідин та детейлінг.

BMW 528, BMW 5 Series 1982, BMW 5 Series, BMW 5 Series E28, капсула часу Fullscreen
Фото: Bring a Trailer

Капсула часу BMW 5 Series чудово збереглася. Його лакофарбове покриття рідне і на ньому видно лише незначні подряпини. Салон автомобіля в ідеальному стані та не потребує реставрації.

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Седан BMW 5 Series E28 оснащений електросклопідіймачами, кондиціонером, сигналізацією, магнітолою та 15-дюймовими дисками BBS із шинами Michelin.

Салон BMW 5 Series E28, BMW 528, капсула часу Fullscreen
Салон BMW 5 Series E28 не потребує реставрації
Фото: Bring a Trailer

Під капотом авто у модифікації BMW 528i встановлено 2,8-літрову рядну шістку потужністю 184 к. с., оснащену впорскуванням Bosch. У парі з нею працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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Під капотом встановлено 2,8-літрову 184-сильну шістку
Фото: Bring a Trailer

BMW 5 Series E28 випускали з 1981 по 1988 рік. Це один із найвідоміших преміальних седанів 80-х.

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