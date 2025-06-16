Єдиний у своєму роді: виявлено спортивний універсал BMW M3 E46 (фото, відео)

У США на аукціоні продають універсал BMW M3 2000 року. Такий автомобіль існує в одному-єдиному екземплярі.

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Як відомо, спорткар BMW M3 E46 випускали лише в кузовах купе та кабріолет, а універсал залишився в статусі прототипа та не пішов у серію. Саме це авто вирішив відтворити самотужки майстер зі США. Про проєкт розповіли на сайті аукціону Cars and Bids.

За основу взяли універсал BMW 323i Touring 2000 року. Його доопрацювали із використанням оригінальних деталей та вузлів від купе BMW M3 E46.

В конструкції авто використано деталі оригінального BMW M3 E46 Фото: Cars and Bids

Зокрема, встановлено справжню 3,2-літрову шістку на 343 к. с. та 6-ступінчасту механічну КПП. Від купе BMW M3 переставили диференціал і кермовий механізм, також встановили покращені підвіску та гальма.

Під капотом встановлено 3,2-літрову 343-сильну шістку Фото: Cars and Bids

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Кузовні деталі BMW M3 також переважно оригінальні. Універсал отримав розширені крила, випуклий капот, обвіс та характерні бампери. Зявилися і фірмові 19-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби. Спойлер на даху створили спеціально для цього авто.

У салоні з'явилися спортивні кермо та крісла Фото: Cars and Bids

У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння від BMW M3 E46, а також циферблати приладів. В оздобленні використано червону шкіру Nappa.

Між іншим, зараз універсал BMW M3 Touring вже є серійним і одне таке авто нещодавно бачили в Києві.

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