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Единственный в своем роде: обнаружен спортивный универсал BMW M3 E46 (фото, видео)

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Фото: Cars and Bids | Универсал BMW M3 E46 создали в США

В США на аукционе продают универсал BMW M3 2000 года. Такой автомобиль существует в одном-единственном экземпляре.

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Как известно, спорткар BMW M3 E46 выпускали только в кузовах купе и кабриолет, а универсал остался в статусе прототипа и не пошел в серию. Именно это авто решил воссоздать самостоятельно мастер из США. О проекте рассказали на сайте аукциона Cars and Bids.

За основу был взят универсал BMW 323i Touring 2000 года. Его доработали с использованием оригинальных деталей и узлов от купе BMW M3 E46.

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В конструкции авто использованы детали оригинального BMW M3 E46 оригинального BMW M3 E46
Фото: Cars and Bids

В частности, установлена настоящая 3,2-литровая шестерка на 343 л. с. и 6-ступенчатая механическая КПП. От купе BMW M3 переставили дифференциал и рулевой механизм, также установили улучшенные подвеску и тормоза.

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Под капотом установлена 3,2-литровая 343-сильная шестерка
Фото: Cars and Bids
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Кузовные детали BMW M3 также преимущественно оригинальные. Универсал получил расширенные крылья, выпуклый капот, обвес и характерные бамперы. Появились и фирменные 19-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопные трубы. Спойлер на крыше создали специально для этого авто.

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В салоне появились спортивные руль и кресла
Фото: Cars and Bids

В салоне установлены спортивные руль и сиденья от BMW M3 E46, а также циферблаты приборов. В отделке использована красная кожа Nappa.

Между прочим, сейчас универсал BMW M3 Touring уже является серийным и одно такое авто недавно видели в Киеве.

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