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Незвичний раритет: на продаж виставили рідкісний пікап-кабріолет у новому стані (фото)

Chevrolet SSR, пікап Chevrolet, капсула часу, Chevrolet SSR 2005
Фото: Bring a Trailer | Chevrolet SSR 2005 року проїхав усього 919 км

У США виставили на аукціон Chevrolet SSR 2005 року. Оригінальний спортивний пікап зі складним дахом проїхав менш ніж 1000 км.

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На одометрі Chevrolet SSR висвічується пробіг 919 км, тобто це капсула часу. Про це повідомляється на сайті аукціону Bring a Trailer.

Chevrolet SSR 2005, пікап Chevrolet, капсула часу, Chevrolet SSR Fullscreen
Авто поєднує в собі риси пікапа та кабріолета
Фото: Bring a Trailer

Пікап Chevrolet SSR зберігали в опалюваному гаражі та дуже рідко експлуатували. Оригінальне авто чудово збереглося і здається, що його тільки придбали.

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Chevrolet SSR – нетипова двомісна модель в ретростилі. Вона має вантажну платформу, тобто вважається пікапом. Водночас, її жорсткий дах складається з допомогою електроприводу як у кабріолетах.

Салон Chevrolet SSR, пікап Chevrolet, капсула часу, Chevrolet SSR 2005 Fullscreen
Шкіряний салон чудово зберігся
Фото: Bring a Trailer

Пікап Chevrolet SSR оснащений 6,0-літровим 390-сильним V8 від Corvette. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 203 км/год. Авто отримало спортивну підвіску та вентильовані дискові гальма спереду і ззаду.

Пікап Chevrolet SSR, пікап Chevrolet, капсула часу, Chevrolet SSR 2005 Fullscreen
Капсулу часу виставили на аукціон
Фото: Bring a Trailer

Конкретно в цьому Chevrolet SSR 2005 року сало оздоблений шкірою, а сидіння мають електропривід і підігрів. Комплектація також включає кондиціонер, круїз-контроль, акустику Bose, 19-дюймові передні та 20-дюймові задні диски.

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