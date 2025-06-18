Необычный раритет: на продажу выставили редкий пикап-кабриолет в новом состоянии (фото)

В США выставили на аукцион Chevrolet SSR 2005 года выпуска. Оригинальный спортивный пикап со складной крышей проехал менее 1000 км.

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На одометре Chevrolet SSR высвечивается пробег 919 км, то есть это капсула времени. Об этом сообщается на сайте аукциона Bring a Trailer.

Авто сочетает в себе черты пикапа и кабриолета Фото: Bring a Trailer

Пикап Chevrolet SSR хранили в отапливаемом гараже и очень редко эксплуатировали. Оригинальное авто прекрасно сохранилось и кажется, что его только приобрели.

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Chevrolet SSR — нетипичная двухместная модель в ретростиле. Она имеет грузовую платформу, то есть считается пикапом. В то же время, ее жесткая крыша складывается с помощью электропривода как в кабриолетах.

Кожаный салон прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Пикап Chevrolet SSR оснащен 6,0-литровым 390-сильным V8 от Corvette. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 203 км/ч. Авто получило спортивную подвеску и вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади.

Капсулу времени выставили на аукцион Фото: Bring a Trailer

Конкретно в этом Chevrolet SSR 2005 года салон отделан кожей, а сиденья имеют электропривод и подогрев. Комплектация также включает кондиционер, круиз-контроль, акустику Bose, 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние диски.

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