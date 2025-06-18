Необычный раритет: на продажу выставили редкий пикап-кабриолет в новом состоянии (фото)
В США выставили на аукцион Chevrolet SSR 2005 года выпуска. Оригинальный спортивный пикап со складной крышей проехал менее 1000 км.
На одометре Chevrolet SSR высвечивается пробег 919 км, то есть это капсула времени. Об этом сообщается на сайте аукциона Bring a Trailer.
Пикап Chevrolet SSR хранили в отапливаемом гараже и очень редко эксплуатировали. Оригинальное авто прекрасно сохранилось и кажется, что его только приобрели.Важно
Chevrolet SSR — нетипичная двухместная модель в ретростиле. Она имеет грузовую платформу, то есть считается пикапом. В то же время, ее жесткая крыша складывается с помощью электропривода как в кабриолетах.
Пикап Chevrolet SSR оснащен 6,0-литровым 390-сильным V8 от Corvette. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 203 км/ч. Авто получило спортивную подвеску и вентилируемые дисковые тормоза спереди и сзади.
Конкретно в этом Chevrolet SSR 2005 года салон отделан кожей, а сиденья имеют электропривод и подогрев. Комплектация также включает кондиционер, круиз-контроль, акустику Bose, 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние диски.
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