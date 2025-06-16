Гость из 50-х: обнаружено знаменитое 67-летнее авто из США в новом состоянии (фото)

В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Impala 1958 года. Знаменитое авто никогда не реставрировали, однако оно выглядит как новое.

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За 67 лет купе Chevrolet Impala первого поколения проехало всего 50 000 км, то есть это капсула времени. О находке рассказали на сайте Autoevolution.

Большое купе оснащено 250-сильным V8 Фото: Ebay

Этот Chevrolet Impala из Флориды очень мало эксплуатировали и держали в гараже. У него родное лакокрасочное покрытие и хромированные детали в отличном состоянии. Владелец сообщает, что машина на 90% оригинальная. Сохранена и вся документация на автомобиль.

Салон Chevrolet Impala прекрасно сохранился Фото: Ebay

Хорошо сохранился и салон Chevrolet Impala 1958 года Внутреннее убранство также не меняли, а только чистили. Комплектация автомобиля включает недешевые, по тем временам, опции — кондиционер, радио и усилитель руля.

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Под капотом Chevrolet Impala установлен 5,7-литровый V8 мощностью 250 л.с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

Фото: Ebay

Сейчас купе Chevrolet Impala 1958 года планируют продать на eBay. Капсулу времени оценили в 70 000 долларов.

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