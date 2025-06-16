Гость из 50-х: обнаружено знаменитое 67-летнее авто из США в новом состоянии (фото)
В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Impala 1958 года. Знаменитое авто никогда не реставрировали, однако оно выглядит как новое.
За 67 лет купе Chevrolet Impala первого поколения проехало всего 50 000 км, то есть это капсула времени. О находке рассказали на сайте Autoevolution.
Этот Chevrolet Impala из Флориды очень мало эксплуатировали и держали в гараже. У него родное лакокрасочное покрытие и хромированные детали в отличном состоянии. Владелец сообщает, что машина на 90% оригинальная. Сохранена и вся документация на автомобиль.
Хорошо сохранился и салон Chevrolet Impala 1958 года Внутреннее убранство также не меняли, а только чистили. Комплектация автомобиля включает недешевые, по тем временам, опции — кондиционер, радио и усилитель руля.
Под капотом Chevrolet Impala установлен 5,7-литровый V8 мощностью 250 л.с., а в паре с ним работает 3-ступенчатая автоматическая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 с, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.
Сейчас купе Chevrolet Impala 1958 года планируют продать на eBay. Капсулу времени оценили в 70 000 долларов.
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