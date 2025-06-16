Гість із 50-х: виявлено знамените 67-річне авто зі США в новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Chevrolet Impala 1958 року. Знамените авто ніколи не реставрували, проте воно виглядає як нове.

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За 67 років купе Chevrolet Impala першого покоління проїхало лише 50 000 км, тобто це капсула часу. Про знахідку розповіли на сайті Autoevolution.

Велике купе оснащене 250-сильним V8 Фото: Ebay

Цей Chevrolet Impala із Флориди дуже мало експлуатували та тримали в гаражі. У нього рідне лакофарбове покриття та й хромовані деталі в чудовому стані. Власник повідомляє, що машина на 90% оригінальна. Збережено і всю документацію на автомобіль.

Салон Chevrolet Impala чудово зберігся Фото: Ebay

Добре зберігся і салон Chevrolet Impala 1958 року Внутрішнє оздоблення також не змінювали, а лише чистили. Комплектація автомобіля включає недешеві, на той час, опції – кондиціонер, радіо та підсилювач керма.

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Під капотом Chevrolet Impala встановлено 5,7-літровий V8 потужністю 250 к. с., а в парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Розгін до 100 км/год займає 10,7 с, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

Фото: Ebay

Зараз купе Chevrolet Impala 1958 планують продати на eBay. Капсулу часу оцінили в 70 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав, що в ЄС продають за 50 000 євро рідкісний гоночний ВАЗ у новому стані.

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