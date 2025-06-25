Гость из 80-х: на продажу выставили знаменитый 43-летний седан BMW в новом состоянии (фото)

В США на аукционе продают седан BMW 5 Series 1982 года. Знаменитый автомобиль идеально сохранился.

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За 44 года этот BMW 5 Series E28 проехал всего 15 тыс. км. Его подробности раскрыли на сайте аукциона Bring a Trailer.

Седан прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Седан в версии BMW 528i находился в коллекциях во Франции, Нидерландах и США. Все владельцы очень мало эксплуатировали автомобиль и использовали для ремонта оригинальные запчасти. В 2022 году авто прошло обслуживание с заменой рабочих жидкостей и детейлинг.

Фото: Bring a Trailer

Капсула времени BMW 5 Series прекрасно сохранилась. Его лакокрасочное покрытие родное и на нем видны лишь незначительные царапины. Салон автомобиля в идеальном состоянии и не требует реставрации.

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Седан BMW 5 Series E28 оснащен электростеклоподъемниками, кондиционером, сигнализацией, магнитолой и 15-дюймовыми дисками BBS с шинами Michelin.

Салон BMW 5 Series E28 не нуждается в реставрации Фото: Bring a Trailer

Под капотом авто в модификации BMW 528i установлена 2,8-литровая рядная шестерка мощностью 184 л.с., оснащенная впрыском Bosch. В паре с ней работает 5-ступенчатая механическая КПП.

Под капотом установлена 2,8-литровая 184-сильная шестерка Фото: Bring a Trailer

BMW 5 Series E28 выпускался с 1981 по 1988 год. Это один из самых известных премиальных седанов 80-х.

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