Популярная капсула времени: обнаружена 25-летняя Toyota RAV4 в новом состоянии (фото)

В США нашли хорошо сохранившийся кроссовер Toyota RAV4 2000 года. За четверть века авто проехало всего 5870 км.

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Эта Toyota RAV4 — капсула времени, которую очень мало эксплуатировали. Сейчас автомобиль продают на аукционе Cars and Bids и на его сайте раскрыли подробности машины.

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Cars and Bids

Кроссовер Toyota RAV4 второго поколения прибыл из Японии, поэтому его руль расположен справа. К тому же, модель оснащена спортивным пакетом, который не предлагался в Европе или Америке. Он включает иные бамперы, обвес, брызговики, спойлер на крыше и 16-дюймовые диски.

Кроссовер неплохо оснащен Фото: Cars and Bids

По меркам 2000 года Toyota RAV4 богато оснащена — есть климат-контроль, люк с электроприводом и навигация с дисплеем.

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Капсула времени Toyota RAV4 прекрасно сохранилась снаружи и внутри, однако в Японии она попала в ДТП и ее пришлось ремонтировать. Переднее крыло автомобиля заменили.

Под капотом установлен 2,0-литровый 127-сильный двигатель Фото: Cars and Bids

Toyota RAV4 оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 127 л. с. Кроссовер получил 5-ступенчатую механическую КПП и полный привод. Недавно автомобиль прошел обслуживание с заменой масла, фильтров и других расходников.

Между прочим, недавно на аукцион выставили BMW 5 Series 80-х в новом состоянии.

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