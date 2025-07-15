Украинская капсула времени: обнаружен 19-летний Lanos в заводской упаковке (фото)
В Запорожье нашли Daewoo Lanos 2006 года в новом состоянии. "Народный" украинский автомобиль 2000-х прекрасно сохранился.
За 19 лет Daewoo Lanos проехал всего 13 тыс. км. Сейчас эта капсула времени продается за 5100 долларов и ее подробности раскрыли на сайте Auto.ria.
Седан Daewoo Lanos очень мало эксплуатировался. Продавец утверждает, что автомобиль никогда не попадал в ДТП и не перекрашивался. На кузове и днище нет ржавчины, ведь машина прошла антикоррозийную обработку и хранилась в гараже.
Салон Daewoo Lanos также выглядит как новый. Мало того, на задних сиденьях сохранились заводские целлофановые чехлы. Все детали автомобиля являются родными.Важно
Это базовая версия модели, поэтому комплектация Daewoo Lanos довольно простая — нет ни кондиционера, ни подушек безопасности. Установлен центральный замок, магнитола с CD-плеером и сигнализация.
Капсула времени Daewoo Lanos оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 86 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Средний расход топлива составляет 6,7 л на 100 км.
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