Украинская капсула времени: обнаружен 19-летний Lanos в заводской упаковке (фото)

В Запорожье нашли Daewoo Lanos 2006 года в новом состоянии. "Народный" украинский автомобиль 2000-х прекрасно сохранился.

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За 19 лет Daewoo Lanos проехал всего 13 тыс. км. Сейчас эта капсула времени продается за 5100 долларов и ее подробности раскрыли на сайте Auto.ria.

Бюджетное авто прекрасно сохранилось Фото: auto.ria.com

Седан Daewoo Lanos очень мало эксплуатировался. Продавец утверждает, что автомобиль никогда не попадал в ДТП и не перекрашивался. На кузове и днище нет ржавчины, ведь машина прошла антикоррозийную обработку и хранилась в гараже.

Салон Daewoo Lanos также выглядит как новый. Мало того, на задних сиденьях сохранились заводские целлофановые чехлы. Все детали автомобиля являются родными.

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Это базовая версия модели, поэтому комплектация Daewoo Lanos довольно простая — нет ни кондиционера, ни подушек безопасности. Установлен центральный замок, магнитола с CD-плеером и сигнализация.

Задние сиденья до сих пор упакованы в целлофан Фото: auto.ria.com

Капсула времени Daewoo Lanos оснащена 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 86 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Средний расход топлива составляет 6,7 л на 100 км.

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