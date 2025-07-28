Легенда за $23 миллиона: на продажу выставили самый быстрый суперкар 90-х в новом состоянии (фото)

В США на аукцион выставили знаменитый McLaren F1 1997 года. За самый быстрый суперкар своего времени, способный развить 386 км/ч, планируют получить не менее 23 миллионов долларов.

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Суперкар McLaren F1 будут продавать на специальном закрытом мероприятии для избранных. Об этом сообщается на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

McLaren F1 способен развить 386 км/ч Фото: RM Sotheby’s

McLaren F1 — лучший суперкар 90-х годов. Карбоновое купе массой всего 1160 кг оснащено 6,1-литровым V12 мощностью 627 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 386 км/ч. McLaren F1 попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самое быстрое авто своего времени.

В салоне водитель сидит по центру Фото: RM Sotheby’s

К тому же, суперкар отличается нестандартной и инновационной (по меркам 90-х) конструкцией. Его кузов изготовлен из карбона, а моторный отсек для лучшего отвода тепла украсили золотом. Технология граунд-эффекта буквально "присасывает" авто к дороге. В трехместном салоне водитель сидит по центру.

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Всего изготовили всего 106 купе McLaren F1, а это авто — 62-е в серии. Его заказал миллиардер Лари Эллисон — основатель корпорации Oracle.

Моторный отсек украсили золотом Фото: RM Sotheby’s

За 28 лет McLaren F1 имел трех владельцев и проехал всего 10 500 км, то есть фактически является капсулой времени. Авто отлично сохранилось и в свое время было модернизировано — получило более эффективные радиаторы, улучшенный кондиционер и спортивную выхлопную систему. В 2023 году суперкар прошел расширенное техобслуживание.

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