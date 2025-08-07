Эксклюзив за $30 миллионов долларов: Bugatti представила самый дорогой суперкар в мире (видео)

Представлен уникальный суперкар Bugatti Brouillard. Финальная модель со знаменитым 1600-сильным W16 является одним из самых дорогих авто современности.

Цена Bugatti Brouillard составляет примерно 30 миллионов долларов, то есть это самый дорогой суперкар в мире. По стоимости с ним может соперничать разве что кабриолет Rolls-Royce Droptail. Об автомобиле рассказали на официальном сайте Bugatti.

Новый Bugatti Brouillard — первенец в эксклюзивной линейке Solitaire. В рамках этой программы будут создавать автомобили по индивидуальному заказу. Суперкар создали по заказу Мишеля Перридона из Нидерландов — владельца крупнейшей в мире коллекции Bugatti.

Bugatti Brouillard стал последней моделью с 8,0-литровым W16 Фото: Bugatti

За основу взяли кабриолет Bugatti Mistral, однако ему добавили прозрачную крышу, а дизайн сделали несколько агрессивнее — увеличили воздухозаборники, установили новый карбоновый обвес и антикрыло сзади.

Салон отделали кожей, карбоном и дорогой тканью Фото: Bugatti

Салон Bugatti Brouillard отделан кожей, дорогой тканью и карбоном, причем внутри преобладают зеленые тона. Также появились изображения лошадей, ведь суперкар назвали в честь любимого жеребца Этторе Бугатти. Компоновка интерьера знакома по Bugatti Mistral и Chiron.

Интерьер украсили изображениями жеребцов Фото: Bugatti

У этих же моделей позаимствовали и 8,0-литровый 1600-сильный W16 с четырьмя турбинами: Bugatti Brouillard станет последним суперкаром с этим легендарным двигателем. Максимальная скорость авто превышает 400 км/ч.

