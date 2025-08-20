Ferrari, McLaren и Aston Martin: какие экзотические авто появились в Украине в 2025 году (фото)

В 2025 году на украинских дорогах появились редкие суперкары, мощные кроссоверы и тюнингованные авто. Стоимость некоторых моделей — миллионы долларов.

За 2025 год спрос на дорогие премиальные авто в Украине снизился, однако на наших дорогах появилось немало интересных люксовых моделей. Состоятельные украинцы покупали экзотические суперкары Ferrari, McLaren и Aston Martin, кроссоверы Lamborghini и Rolls-Royce, мощные тюнингованные авто от Brabus и Mansory. Фокус выбрал лучшие авто представительского класса, которые привезли в Украину в нынешнем году.

Aston Martin Valiant

Aston Martin Valiant в киевском автосалоне Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Valiant за $2,7 миллиона — самое дорогое авто в Украине. Эксклюзивное трековое купе создали специально для двукратного чемпиона "Формулы-1" Фернандо Алонсо и выпустили лимитированной серией из 38 авто. Купе оснащено 745-сильным V12 твин-турбо и доступно только с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: Topcars UA

Новый Rolls-Royce Cullinan в заряженном исполнении Black Badge обойдется в 700 000 долларов. Он отличается особым декором и улучшенным и более роскошным интерьером, а мощность его 6,75-литрового V12 с турбонаддувом увеличили до 600 сил.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новый Ferrari 812 Superfast ("супербыстрый") стоил 500 000 долларов, однако сейчас эта модель уже не выпускается. Купе классической компоновки оснащено высокооборотным 6,5-литровым V12, который развивает 800 л. с. при 8500 об/мин. Авто полностью соответствует своему названию — стартует до сотни за 2,9 с и развивает 340 км/ч.

Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

В Житомире появился нетипичный суперкар-кроссовер Lamborghini Huracan Sterrato с увеличенным до 170 мм клиренсом и пластиковым обвесом. Изготовили всего 1499 таких купе. 5,2-литровый 610-сильный V10 позволяет разгоняться до 100 км/ч, а максимальная скорость ограничена на 260 км/ч. Цена Lamborghini Huracan Sterrato 280 000 долларов.

McLaren 750S

McLaren 750S Фото: carspotter.ukraine

Во Львове сфотографировали новый McLaren 750S Spider стоимостью не менее $360 000. Преемник известной модели 720S получил 750-сильный V8 твин-турбо и улучшенную аэродинамику. Он разгоняется до сотни за 2,8 с и развивает 332 км/ч.

Porsche 911 Turbo Brabus

Porsche 911 Turbo Brabus Фото: Topcars UA

Brabus тюнингует не только Mercedes-Benz, в портфолио немцев есть и доработанный спорткар Porsche 911 Turbo. Отдачу его 3,8-литровой турбошестерни увеличили до впечатляющих 900 л. с. и 1000 Н∙м. Результат — 2,5 с до 100 км/ч и максимальные 340 км/ч.

Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 Фото: Topcars UA

Новый Aston Martin DB12 — элегантное спортивно-туристическое купе с 680-сильным V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Модель продается в Украине официально и стоит 12,7 млн гривен. Суперкар способен развить 325 км/ч, а спринт до сотни занимает 3,6 с. Кстати, недавно именно этот Aston Martin DB12 забрал эвакуатор в Киеве.

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes AMG GT Black Series Фото: Topcars UA

Экстремальный трековый суперкар Mercedes-AMG GT Black Series в свое время продавали за почти $400 000. Купе отличается агрессивным карбоновым обвесом и огромным антикрылом, а его массу снизили на 35 кг. Мощность 4,0-литровой восьмерки с турбонаддувом выросла до 730 л. с., что не только позволило стартовать до сотни за 3,2 с и развивать 325 км/ч, но и позволило побить рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra Фото: Topcars UA

Электромобили Xiaomi не назовешь премиальными и это самое дешевое авто в нашем рейтинге стоимостью "всего" 80 000 долларов. Впрочем, этот Xiaomi SU7 Ultra — самый быстрый серийный седан в мире. Трехмоторная установка на 1548 л. с. и 1770 Нм разгоняет его до 100 км/ч за 1,97 с и позволяет развить 359 км/ч. Запас хода составляет 630 км.

Mercedes S-Class Mansory

Mercedes-AMG S63 Mansory Фото: Major_Carspotter

Mercedes-AMG S63 от Mansory — самый мощный и быстрый S-Class в истории. Заряженный седан предлагают в версиях мощностью до 950 сил. Разгон до 100 км/ч занимает 2,8 с, а максималка ограничена на 290 км/ч. Конечно же, в Mansory создали для Mercedes S-Class экстравагантный карбоновый пакет и предлагают яркие варианты отделки салона.

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus от 1016 Industries Фото: instagram.com/cars_rv

За 2025 год в Украине появилось сразу несколько Lamborghini Urus, среди которых новый 666-сильный вариант S и тюнингованные кроссоверы от ателье Mansory и 1016 Industries. Последний — серьезно пострадал в ДТП в Киеве.

Ferrari Portofino

Ferrari Portofino Фото: Topcars UA

Четырехместный купе-кабриолет Ferrari Portofino выпускали в 2018-2023 годах и в свое время он был самой доступной моделью итальянской марки. 600-сильный V8 твин-турбо позволяет стартовать до сотни за 3,5 с и развивать 320 км/ч.

