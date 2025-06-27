Украинцы стали покупать меньше люксовых авто: какие марки и модели пользуются спросом
Украинцы стали покупать меньше шикарных представительских авто. За 5 месяцев 2025 года их поставили на учет лишь 131.
Именно столько зарегистрированных авто подпадают под транспортный налог в Украине — также известный как налог на роскошь. Такую статистику опубликовала платформа "Опендатабот", ссылаясь на данные Министерства экономики.
Впрочем, стоит отметить, что на 2025 год Минэкономики резко уменьшило количество моделей в списке авто, которые подпадают под транспортный налог в размере 25 000 гривен. Если в прошлом году их было 468, то теперь 350. В частности, теперь там нет ни одного Ferrari или McLaren.
Для сравнения: за аналогичный период 2024 года завезли 448 дорогих авто (в 3,4 раза больше), а в 2023 — 584. А вот по сравнению с 2021 годом отмечается рост на 42%.
Больше всего премиальные авто покупают в Киеве (43%), Киевской (13%), Одесской и Львовской (по 9%) областях. Примечательно, что 47% из них — электрокары, 23% — гибриды, а 19% — бензиновые модели.Важно
Самые дорогие авто в Украине, купленные в 2025 году — кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 700 000 долларов и электромобиль Rolls-Royce Spectre за $600 000. Наибольшей популярностью пользуются люксовые марки Porsche и Mercedes-Benz.
Топ 5 популярных брендов шикарных авто в Украине за 2025 год:
- Porsche — 63,4% от общего количества авто;
- Mercedes-Benz — 21,4%;
- Audi — 6,1%;
- Rolls-Royce — 5,3%;
- Lamborghini — 0,8%.
Самые популярные авто представительского класса в Украине:
- Porsche Taycan — 41% от общего количества авто;
- Mercedes-Benz S450/S580 — 15%;
- Porsche Cayenne E-hybrid — 8%.
Между прочим, недавно в Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку суперкар Aston Martin за 12 миллионов гривен.
Также Фокус рассказывал об экстремальном 730-сильном суперкаре Mercedes в Киеве.