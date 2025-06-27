Українці стали купувати значно менше люксових авто: які марки та моделі мають попит
Українці стали купувати менше шикарних представницьких авто. За 5 місяців 2025 року їх поставили на облік лише 131.
Саме стільки зареєстрованих авто підпадають під транспортний податок в Україні — також відомий як податок на розкіш. Таку статистику опублікувала платформа "Опендатабот", посилаючись на дані Міністерства економіки.
Утім, варто відзначити, що на 2025 рік Мінекономіки різко зменшило кількість моделей у списку авто, які підпадають під транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. Якщо торік їх було 468, то тепер 350. Зокрема, тепер там немає жодного Ferrari чи McLaren.
Для порівняння: за аналогічний період 2024 року завезли 448 дорогих авто (в 3,4 рази більше), а в 2023 – 584. А от порівняно із 2021 роком відзначається зростання на 42%.
Найбільше преміальні авто купують у Києві (43%), Київській (13%), Одеській та Львівській (по 9%) областях. Примітно, що 47% із них – електрокари, 23% — гібриди, а 19% — бензинові моделі.Важливо
Найдорожчі авто в Україні, куплені у 2025 році – кросовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 700 000 доларів та електромобіль Rolls-Royce Spectre за $600 000. Найбільшою популярністю користуються люксові марки Porsche та Mercedes-Benz.
Топ 5 популярних брендів шикарних авто в Україні за 2025 рік:
- Porsche – 63,4% від загальної кількості авто;
- Mercedes-Benz – 21,4%;
- Audi – 6,1%;
- Rolls-Royce – 5,3%;
- Lamborghini – 0,8%.
Найпопулярніші авто представницького класу в Україні:
- Porsche Taycan – 41% від загальної кількості авто;
- Mercedes-Benz S450/S580 – 15%;
- Porsche Cayenne E-hybrid – 8%.
Між іншим, нещодавно у Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик суперкар Aston Martin за 12 мільйонів гривень.
Також Фокус розповідав про екстремальний 730-сильний суперкар Mercedes у Києві.