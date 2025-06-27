Українці стали купувати значно менше люксових авто: які марки та моделі мають попит

Українці стали купувати менше шикарних представницьких авто. За 5 місяців 2025 року їх поставили на облік лише 131.

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Саме стільки зареєстрованих авто підпадають під транспортний податок в Україні — також відомий як податок на розкіш. Таку статистику опублікувала платформа "Опендатабот", посилаючись на дані Міністерства економіки.

У 2025 році зареєстровано 131 люксове авто Фото: opendatabot

Утім, варто відзначити, що на 2025 рік Мінекономіки різко зменшило кількість моделей у списку авто, які підпадають під транспортний податок у розмірі 25 000 гривень. Якщо торік їх було 468, то тепер 350. Зокрема, тепер там немає жодного Ferrari чи McLaren.

Для порівняння: за аналогічний період 2024 року завезли 448 дорогих авто (в 3,4 рази більше), а в 2023 – 584. А от порівняно із 2021 роком відзначається зростання на 42%.

Найбільше дорогих авто купують у Києві Фото: opendatabot

Найбільше преміальні авто купують у Києві (43%), Київській (13%), Одеській та Львівській (по 9%) областях. Примітно, що 47% із них – електрокари, 23% — гібриди, а 19% — бензинові моделі.

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Найдорожчі авто в Україні, куплені у 2025 році – кросовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge за 700 000 доларів та електромобіль Rolls-Royce Spectre за $600 000. Найбільшою популярністю користуються люксові марки Porsche та Mercedes-Benz.

Найбільший попит має бренд Porsche Фото: opendatabot

Топ 5 популярних брендів шикарних авто в Україні за 2025 рік:

Porsche – 63,4% від загальної кількості авто; Mercedes-Benz – 21,4%; Audi – 6,1%; Rolls-Royce – 5,3%; Lamborghini – 0,8%.

Porsche Taycan є найпопулярнішим дорогим авто в Україні Фото: Porsche

Найпопулярніші авто представницького класу в Україні:

Porsche Taycan – 41% від загальної кількості авто; Mercedes-Benz S450/S580 – 15%; Porsche Cayenne E-hybrid – 8%.

Між іншим, нещодавно у Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик суперкар Aston Martin за 12 мільйонів гривень.

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