Элитный нарушитель: в Киеве эвакуатор забрал суперкар Aston Martin за 12 миллионов (видео)

Новейший Aston Martin DB12 стал "добычей" столичного эвакуатора. Редкий суперкар увезли на штрафплощадку.

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Дорогой Aston Martin DB12 эвакуировали в центре Киева. Видео опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Instagram.

Судя по видео, суперкар Aston Martin DB12 припарковали на улице Малевича очень близко (менее чем за 10 м) к перекрестку и пешеходному переходу. Такое нарушение является законным основанием для эвакуации авто.

Теперь владелец Aston Martin DB12 должен оплатить штраф за нарушение правил стоянки, а также услуги эвакуатора и простой авто на штрафплощадке. Обычно это минимум 2000 гривен.

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В Украине резко вырастут штрафы за нарушение правил парковки — что нужно знать водителям

Стоит отметить, что цена Aston Martin DB12 в Украине составляет 12,3 миллиона гривен. Суперкар продается у нас официально. Ранее конкретно это авто уже видели в Киеве.

Новый Aston Martin DB12 дебютировал в 2023 году. Купе базируется на предыдущей модели DB11, однако стало агрессивнее на вид и получило улучшенный 4,0-литровый V8 твин-турбо от Mercedes-AMG.

Восьмерка развивает 680 л. с. и 800 Н∙м. С 8-ступенчатым автоматом купе Aston Martin DB12 разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 325 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что во Львове появились паркоместа для автомобилистов с детьми. Их обозначает специальный дорожный знак.

Также мы писали, что в Киеве заметили экстремальный суперкар Mercedes на 730 сил.