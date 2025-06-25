В Украине резко вырастут штрафы за нарушение правил парковки — что нужно знать водителям

Кабинет Министров планирует увеличить штрафы за парковку на местах для лиц с инвалидностью. Они вырастут сразу в несколько раз.

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Соответствующий проект закона правительство уже одобрило. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект вносит изменения в Кодекс Украины об админправонарушениях и увеличивает штрафы за незаконную парковку на местах для лиц с инвалидностью до 300 необлагаемых минимумов (5100 гривен).

В случае, если Верховная Рада поддержит законопроект, такое наказание будет грозить за нарушение правил остановки и стоянки на местах для лиц с инвалидностью (обозначенных соответствующей разметкой), а также за препятствование таким лицам или их водителям.

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Напомним, что сейчас штраф за парковку на местах для лиц с инвалидностью составляет от 1020 до 1700 гривен, а в случае повторного нарушения — 2040-2550 гривен.

Кроме того, водителей с инвалидностью или лиц, которые их перевозят, обяжут обозначать транспортные средства соответствующим знаком (наклейкой "Водитель с инвалидностью"), а также использовать электронный идентификатор (QR-код с информацией о лице).

Между прочим, недавно Верховная Рада разрешила продавать в Украине бензин без спирта.

Также Фокус рассказывал, что мототехнике разрешили ездить по полосам для общественного транспорта.