Будут ли забирать права за благодарность "аварийкой": объяснение МВД
Несколько дней по сети распространяется информация, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять водительские права на год.
Поскольку в Правилах дорожного движения нет информации об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения на дороге, например, за пропуск в очереди или ошибку во время движения, в Министерстве внутренних дел объяснили, возможна ли такая ситуация.
В соответствии с ПДД, аварийная световая сигнализация (п. 9.9) должна быть включена в следующих случаях:
- вынужденная остановка на дороге;
- остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
- движение с техническими неисправностями (если разрешено);
- буксировка транспортного средства;
- перевозка детей (во время посадки/высадки);
- остановка колонны на дороге;
- дорожно-транспортное происшествие.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напомнил, что использование "аварийки" всегда должно соответствовать реальным условиям и не может создавать аварийные ситуации на дороге.
"Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего", — говорится в сообщении.
За неправильное использование предупредительных сигналов водителей ждет штраф (ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав в таких случаях — не предусмотрено.
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Напомним, для пересечения границы на авто необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.