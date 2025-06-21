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Авто

Будут ли забирать права за благодарность "аварийкой": объяснение МВД

Нажатие "аварийки" в авто
Фото: 24 канал | В Правилах дорожного движения нет информации об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения на дороге

Несколько дней по сети распространяется информация, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять водительские права на год.

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Поскольку в Правилах дорожного движения нет информации об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения на дороге, например, за пропуск в очереди или ошибку во время движения, в Министерстве внутренних дел объяснили, возможна ли такая ситуация.

В соответствии с ПДД, аварийная световая сигнализация (п. 9.9) должна быть включена в следующих случаях:

  • вынужденная остановка на дороге;
  • остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;
  • движение с техническими неисправностями (если разрешено);
  • буксировка транспортного средства;
  • перевозка детей (во время посадки/высадки);
  • остановка колонны на дороге;
  • дорожно-транспортное происшествие.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напомнил, что использование "аварийки" всегда должно соответствовать реальным условиям и не может создавать аварийные ситуации на дороге.

"Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего", — говорится в сообщении.

За неправильное использование предупредительных сигналов водителей ждет штраф (ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав в таких случаях — не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в "Дії" или Кабинете водителя.

Напомним, для пересечения границы на авто необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.