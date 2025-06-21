Будут ли забирать права за благодарность "аварийкой": объяснение МВД

Несколько дней по сети распространяется информация, что за выражение благодарности "аварийкой" можно потерять водительские права на год.

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Поскольку в Правилах дорожного движения нет информации об использовании "аварийки" для выражения благодарности или извинения на дороге, например, за пропуск в очереди или ошибку во время движения, в Министерстве внутренних дел объяснили, возможна ли такая ситуация.

В соответствии с ПДД, аварийная световая сигнализация (п. 9.9) должна быть включена в следующих случаях:

вынужденная остановка на дороге;

остановка по требованию полиции или из-за ослепления фарами;

движение с техническими неисправностями (если разрешено);

буксировка транспортного средства;

перевозка детей (во время посадки/высадки);

остановка колонны на дороге;

дорожно-транспортное происшествие.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий напомнил, что использование "аварийки" всегда должно соответствовать реальным условиям и не может создавать аварийные ситуации на дороге.

"Вежливость на дороге важна, но безопасность — превыше всего", — говорится в сообщении.

За неправильное использование предупредительных сигналов водителей ждет штраф (ст. 122 КУоАП), но лишение водительских прав в таких случаях — не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, как восстановить водительское удостоверение, если его нет в "Дії" или Кабинете водителя.

Напомним, для пересечения границы на авто необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.