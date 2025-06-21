Чи забиратимуть права за подяку "аварійкою": пояснення МВС

Кілька днів мережею поширюється інформацію, що за висловлення подяки "аварійкою" можна втратити водійські права на рік.

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Оскільки у Правилах дорожнього руху не має інформації про використання "аварійки" для висловлення подяки чи вибачення на дорозі, наприклад, за пропуск у черзі чи помилку під час руху, у Міністерстві внутрішніх справ пояснили, чи можлива така ситуація.

Відповідно до ПДР, аварійна світлова сигналізація (п. 9.9) повинна бути ввімкнена у таких випадках:

вимушена зупинка на дорозі;

зупинка на вимогу поліції або через засліплення фарами;

рух з технічними несправностями (якщо дозволено);

буксирування транспортного засобу;

перевезення дітей (під час посадки/висадки);

зупинка колони на дорозі;

дорожньо-транспортна пригода.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав, що використання "аварійки" завжди має відповідати реальним умовам та не може створювати аварійні ситуації на дорозі.

"Ввічливість на дорозі важлива, але безпека – понад усе", — йдеться у повідомленні.

За неправильне використання попереджувальних сигналів на водіїв чекає штраф (ст. 122 КУпАП), але позбавлення водійських прав у таких випадках — не передбачено.

Раніше ми повідомляли, як відновити водійське посвідчення, якщо його немає в "Дії" чи Кабінеті водія.

Нагадаємо, для перетину кордону на авто необхідно мати підготовлений пакет документів. У 2025 році існує кілька вимог, які повинен виконати водій, щоб безперешкодно виїхати з України та потрапити на територію іншої держави.