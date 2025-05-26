Виїзд за кордон на авто в 2025 році: що потрібно знати

Для перетину кордону на авто необхідно мати підготовлений пакет документів. У 2025 році існує кілька вимог, які повинен виконати водій, щоб безперешкодно виїхати з України та потрапити на територію іншої держави.

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Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС в Україні.

Як виїхати за кордон на авто: перелік документів

Щоб виїхати в країни, що мають спільний кордон з Україною, тобто в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Молдову потрібні такі документи:

Якщо серед мандрівників є власник авто:

Національне посвідчення водія, що містить дату закінчення терміну дії

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ

Розпізнавальний знак України на ТЗ

Договір обовʼязкового страхування цивільної відповідальності власників ТЗ, що поширюється на територію країн, якою здійснюється поїздка ("Зелена карта")

Номерний знак на ТЗ

Країна може вимагати документальне підтвердження відповідності технічного стану транспортного засобу (Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу)

Якщо серед мандрівників немає власника авто, то знадобиться також свідоцтво про реєстрацію ТЗ видане на ім’я водія на період поїздки.

"Зелена карта" на авто 2025: що відомо

З 1 січня 2025 року в Україні змінились правила і "Зелена карта" починає діяти лише на наступний день після її оформлення.

Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат "Зелена картка", який розпочинав свою дію у день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону. З 2025 року страхові компанії не можуть укладати договори міжнародного страхування з початком дії у день їх укладання.

Відповідно до вимог нового закону, міжнародний договір страхування "Зелена картка" набирає чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору). Це означає, що:

Страховий сертифікат "Зелена картка" потрібно оформляти мінімум за день до поїздки.

Інформація про міжнародний договір страхування повинна бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, інакше документ може бути визнано недійсним.

Відсутність чинного страхового сертифіката "Зелена картка" може стати причиною відмови у перетині кордону.

Зокрема, в 2025 році почав повноцінно діяти електронний страховий сертифікат "Зеленої картки" в усіх країнах-членах системи. Відповідно водії можуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному в будь-якій країні, яка входить до системи страхування. Однак українським водіям рекомендують перед виїздом за кордон роздрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі.

Зауважимо, що страховий сертифікат "Зелена картка" можна оформити лише у страхової компанії повного члена МТСБУ або її представників. Перелік таких страховиків доступний за посиланням.

Нагадаємо, не всі категорії чоловіків мають право виїжджати з України під час воєнного стану. Серед основних підстав для виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків залишаються: інвалідність або необхідність супроводу особи з інвалідністю; виїзд на навчання або постійне місце проживання за кордоном; батьки трьох і більше дітей віком до 18 років; наявність військового звільнення або відстрочки від мобілізації.

Фокус також писав, що за незаконний перетин кордону можна відправитись у в'язницю на строк до 8 років.