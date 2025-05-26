Выезд за границу на авто в 2025 году: что нужно знать

Для пересечения границы на авто необходимо иметь подготовленный пакет документов. В 2025 году существует несколько требований, которые должен выполнить водитель, чтобы беспрепятственно выехать из Украины и попасть на территорию другого государства.

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Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД в Украине.

Как выехать за границу на авто: перечень документов

Чтобы выехать в страны, имеющие общую границу с Украиной, то есть в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову нужны такие документы:

Если среди путешественников есть владелец авто:

Национальное водительское удостоверение, содержащее дату окончания срока действия

Свидетельство о регистрации ТС

Опознавательный знак Украины на ТС

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, распространяющийся на территорию стран, по которой осуществляется поездка ("Зеленая карта")

Номерной знак на ТС

Страна может потребовать документальное подтверждение соответствия технического состояния транспортного средства (Протокол проверки технического состояния транспортного средства)

Если среди путешественников нет владельца авто, то понадобится также свидетельство о регистрации ТС выданное на имя водителя на период поездки.

"Зеленая карта" на авто 2025: что известно

С 1 января 2025 года в Украине изменились правила и "Зеленая карта" начинает действовать только на следующий день после ее оформления.

Ранее у водителей была возможность оформить страховой сертификат "Зеленая карта", который начинал свое действие в день его оформления, непосредственно перед пересечением государственной границы. С 2025 года страховые компании не могут заключать договоры международного страхования с началом действия в день их заключения.

В соответствии с требованиями нового закона, международный договор страхования "Зеленая карта" вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенной таким договором, но не ранее начала суток, следующих после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (то есть даты заключения такого договора). Это означает, что:

Страховой сертификат "Зеленая карта" нужно оформлять минимум за день до поездки.

Информация о международном договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ, иначе документ может быть признан недействительным.

Отсутствие действующего страхового сертификата "Зеленая карта" может стать причиной отказа в пересечении границы.

В частности, в 2025 году начал полноценно действовать электронный страховой сертификат "Зеленой карты" во всех странах-членах системы. Соответственно водители могут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном в любой стране, которая входит в систему страхования. Однако украинским водителям рекомендуют перед выездом за границу распечатать и хранить сертификат в бумажном формате.

Заметим, что страховой сертификат "Зеленая карта" можно оформить только в страховой компании полного члена МТСБУ или ее представителей. Перечень таких страховщиков доступен по ссылке.

Напомним, не все категории мужчин имеют право выезжать из Украины во время военного положения. Среди основных оснований для выезда за границу военнообязанных мужчин остаются: инвалидность или необходимость сопровождения лица с инвалидностью; выезд на учебу или постоянное место жительства за границей; родители трех и более детей в возрасте до 18 лет; наличие военного освобождения или отсрочки от мобилизации.

Фокус также писал, что за незаконное пересечение границы можно отправиться в тюрьму на срок до 8 лет.