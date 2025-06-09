Як відновити водійське посвідчення, якщо його немає в "Дії" чи Кабінеті водія

Для того щоб відновити посвідчення водія, що відсутнє в онлайн реєстрах — в застосунку "Дія" чи Кабінеті водія, — потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.

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Посвідчення водія старого зразка, видане до 2013 року, не відображається в електронних сервісах і тому відновити онлайн його неможливо, пояснюють в Головному сервісному центрі МВС.

Необхідні документи для відновлення посвідчення:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).

Роздруковане фото брати з собою не потрібно, оскільки адміністратор сервісного центру робить фотографію на місці.

Зверніть увагу, якщо в Кабінеті водія і відображається посвідчення, але немає фото, відновити чи обміняти його онлайн не можна.

Нове посвідчення водія видається у день звернення на 30 років. Після отримання документ автоматично відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку "Дія".

Вартість послуги без банківської комісії – 608 грн.

Також громадяни можуть обміняти паперове ламіноване посвідчення на електронне без виготовлення на пластиковому бланку.

Послуги у сервісних центрах МВС надаються лише за попереднім записом. Консультацію з будь-якого питання можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках соцмереж.

Раніше ми повідомляли, як отримати посвідчення водія в Україні.

Нагадаємо, в Україні змінять процедуру складання іспитів на права. У МВС посилять контроль та збільшать часові проміжки між екзаменами.