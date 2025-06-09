Як відновити водійське посвідчення, якщо його немає в "Дії" чи Кабінеті водія
Для того щоб відновити посвідчення водія, що відсутнє в онлайн реєстрах — в застосунку "Дія" чи Кабінеті водія, — потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації.
Посвідчення водія старого зразка, видане до 2013 року, не відображається в електронних сервісах і тому відновити онлайн його неможливо, пояснюють в Головному сервісному центрі МВС.
Необхідні документи для відновлення посвідчення:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- медична довідка (на час дії воєнного стану не обов’язкова).
Роздруковане фото брати з собою не потрібно, оскільки адміністратор сервісного центру робить фотографію на місці.
Зверніть увагу, якщо в Кабінеті водія і відображається посвідчення, але немає фото, відновити чи обміняти його онлайн не можна.
Нове посвідчення водія видається у день звернення на 30 років. Після отримання документ автоматично відображатиметься онлайн у Кабінеті водія та у застосунку "Дія".
Вартість послуги без банківської комісії – 608 грн.
Також громадяни можуть обміняти паперове ламіноване посвідчення на електронне без виготовлення на пластиковому бланку.
Послуги у сервісних центрах МВС надаються лише за попереднім записом. Консультацію з будь-якого питання можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках соцмереж.
Раніше ми повідомляли, як отримати посвідчення водія в Україні.
Нагадаємо, в Україні змінять процедуру складання іспитів на права. У МВС посилять контроль та збільшать часові проміжки між екзаменами.