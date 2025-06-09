Как восстановить водительское удостоверение, если его нет в "Дії" или Кабинете водителя

Для того чтобы восстановить водительское удостоверение, отсутствующее в онлайн реестрах — в приложении "Дія" или Кабинете водителя, — нужно обратиться в любой сервисный центр МВД независимо от места регистрации.

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Водительское удостоверение старого образца, выданное до 2013 года, не отображается в электронных сервисах и поэтому восстановить онлайн его невозможно, объясняют в Главном сервисном центре МВД.

Необходимые документы для восстановления удостоверения:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка (на время действия военного положения не обязательна).

Распечатанное фото брать с собой не нужно, поскольку администратор сервисного центра делает фотографию на месте.

Обратите внимание, если в Кабинете водителя и отображается удостоверение, но нет фото, восстановить или обменять его онлайн нельзя.

Новое водительское удостоверение выдается в день обращения на 30 лет. После получения документ автоматически будет отображаться онлайн в Кабинете водителя и в приложении "Дія".

Стоимость услуги без банковской комиссии — 608 грн.

Также граждане могут обменять бумажное ламинированное удостоверение на электронное без изготовления на пластиковом бланке.

Услуги в сервисных центрах МВД предоставляются только по предварительной записи. Консультацию по любому вопросу можно получить по телефону (044) 290-19-88 или на страницах соцсетей.

Ранее мы сообщали, как получить водительское удостоверение в Украине.

Напомним, в Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права. В МВД усилят контроль и увеличат временные промежутки между экзаменами.