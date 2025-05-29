В Украине появились новые дорожные знаки с детской коляской: что они означают (фото)

В Украине начали устанавливать новые дорожные знаки с изображением детской коляски. Первым городом, где они появились, стал Львов.

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О необычных дорожных знаках сообщает сайт Львовского городского совета.

Таблички с изображением детской коляски дополнили дополняют дорожные знаки, которые обозначают места для стоянки. Они маркируют места для парковки автомобилей родителей с детьми.

Эти таблички имеют информативный характер и не предусматривают никаких штрафов или иного наказания. Они призваны побудить водителей оставлять свободные паркоместа для автомобилистов с маленькими детьми.

"Их цель — напоминать о потребностях семей с младенцами, которым часто сложнее передвигаться по городу", — пояснил директор "Львовавтодора" Николай Власюк.

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Пока что новые дорожные знаки появились на шести коммунальных парковочных площадках Львова:

пл. Берестейской унии;

ул. Костя Левицкого;

ул. Листопадового Чина;

ул. Озаркевича;

ул. Подвальная.

В будущем их станет больше. Кроме того, также планируется установка и других табличек с надписью "Просим оставить это место для людей на креслах колесных".

Между прочим, в Украине могут появиться отдельные паркоместа для пассажиров с детьми — подготовлен соответствующий законопроект.

Также Фокус писал, что в Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права.