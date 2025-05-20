В Украине предлагают оборудовать специальные паркоместа для автомобилистов с детьми

В Украине могут появиться особые паркоместа для водителей с детьми. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Об этом сообщает сайт Autogeek.

Законопроект №12437 вносит изменения в ст. 25 закона "О дорожном движении" и вводит новый тип паркомест для автомобилистов с малолетними детьми. Они должны составлять не менее 5% от общего количества мест на стоянке.

Такие места на стоянке должны получить специальное обозначение. Пользоваться ими смогут водители с детьми в возрасте до 3 лет, на транспортных средствах которых нанесен опознавательный знак.

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Отдельные паркоместа для пассажиров с детьми — не украинское ноу-хау, ведь они уже давно существуют в Австрии, Канаде, Германии, Польше, Португалии и отдельных штатах США.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведение способствует построению инклюзивной среды и делает посадку и высадку детей более комфортной.

Новые правила облегчат семейным автомобилистам поиск мест для парковки, который сейчас иногда превращается в квест. К тому же, отдельные паркоместа для семейных водителей за рубежом расположены ближе ко входу в торговые центры или другие заведения, что повышает безопасность на стоянке и облегчает жизнь родителям, которые нередко вынуждены нести детей на руках к авто.

Ранее стало известно, что в Украине вскоре усовершенствуют процедуру сдачи экзаменов по вождению.

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