В Україні пропонують обладнати спеціальні паркомісця для автомобілістів із дітьми

В Україні можуть з’явитися особливі паркомісця для водіїв із дітьми. Відповідний проєкт закону уже зареєстровано у Верховній Раді.

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Про це повідомляє сайт Autogeek.

Законопроєкт №12437 вносить зміни до Ст. 25 закону "Про дорожній рух" і запроваджує новий тип паркомісць для автомобілістів із малолітніми дітьми. Вони повинні становити не менш ніж 5% від загальної кількості місць на стоянці.

Такі місця на стоянці повинні отримати спеціальне позначення. Користуватися ними зможуть водії із дітьми віком до 3 років, на транспортних засобах яких нанесено розпізнавальний знак.

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Окремі паркомісця для пасажирів із дітьми – не українське ноу-хау, адже вони вже давно існують у Австрії, Канаді, Німеччині, Польщі, Португалії та окремих штатах США.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що нововведення сприяє побудові інклюзивного середовища та робить посадку та висадку дітей комфортнішою.

Нові правила полегшать сімейним автомобілістам пошук місць для паркування, який зараз іноді перетворюється на квест. До того ж, окремі паркомісця для сімейних водіїв за кордоном розташовані ближче до входу в торгові центри чи інші заклади, що підвищує безпеку на стоянці та полегшує життя батькам, які нерідко змушені нести дітей на руках до авто.

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