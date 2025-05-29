В Україні з'явилися нові дорожні знаки з дитячою коляскою: що вони означають (фото)

В Україні почали встановлювати нові дорожні знаки із зображенням дитячої коляски. Першим містом, де вони з’явилися, став Львів.

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Про незвичні дорожні знаки повідомляє сайт Львівської міської ради.

Таблички із зображенням дитячої коляски доповнили доповнюють дорожні знаки, які позначають місця для стоянки. Вони маркують місця для паркування автомобілів батьків із дітьми.

Ці таблички мають інформативний характер і не передбачають жодних штрафів чи іншого покарання. Вони покликані спонукати водіїв залишати вільні паркомісця для автомобілістів із маленькими дітьми.

"Їхня мета – нагадувати про потреби родин із немовлятами, яким часто складніше пересуватися містом", — пояснив директор "Львівавтодору" Микола Власюк.

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Поки що нові дорожні знаки з’явилися на шести комунальних паркувальних майданчиках Львова:

пл. Берестейської унії;

вул. Костя Левицького;

вул. Листопадового Чину;

вул. Озаркевича;

вул. Підвальна.

У майбутньому їх стане більше. Крім того, також планується встановлення й інших табличок із написом "Просимо залишити це місце для людей на кріслах колісних".

Між іншим, в Україні можуть з'явитися окремі паркомісця для пасажирів із дітьми — підготовлено відповідний законопроєкт.

Також Фокус писав, що в Україні змінять процедуру складання іспитів на права.